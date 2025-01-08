4.2萬筆求職資料外洩 ICAO強調不影響飛安系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社蒙特婁7日綜合外電報導）聯合國所轄的國際民航組織（ICAO）今天表示，該機構近期發生一起資訊安全事件，疑有4.2萬筆自2016年4月至2024年7月的求職資料外洩，但強調未影響飛航或保安相關系統。

路透社報導，國際民航組織表示，威脅行動者Natohub聲稱已公開4.2萬筆求職資料，「我們可以確認這起事件僅限於求職資料庫，並未影響任何與飛航安全或安全操作相關的系統」。

這起與ICAO有關的資安事件已在專門討論資料外洩的網站上流傳多日，這個網站在網路犯罪者中頗受歡迎。

路透社目前尚未與Natohub取得聯繫。

一名消息人士今天稍早告訴路透社，這起事件涉及求職者的個資外洩，且已有部分資料遭到公開。

ICAO曾於6日指出，目前正就駭客聲稱竊取這些資料的通報進行調查。調查仍在進行中，ICAO已實施額外的安全措施來保護相關系統。

ICAO表示：「我們也正在努力確認並通知受影響的個人。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

ICAO也透過聲明指出，受影響的資料包括求職者輸入的招募相關資訊，如姓名、電子郵件、生日及工作經歷，「受影響的資料不包括財務資訊、密碼、護照資料或求職者上傳的任何文件」。

擁有193個會員國的ICAO曾於2016年遭遇駭客攻擊，事後表示已大幅改善其資訊安全。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1140108