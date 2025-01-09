以色列媒體訪駐處代表 重申主權立場堅拒中國併吞

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（中央社記者賴素芬特拉維夫8日專電）駐以代表李雅萍接受以色列ILTV專訪，重申台灣是主權獨立國家，嚴斥中國散播「一中原則為國際共識」的不實言論，同時強調與友好國家合作，共同捍衛民主自由與印太地區穩定。

以色列網路電視新聞頻道ILTV於8日播出我國駐以色列代表李雅萍專訪特輯。專訪中，李雅萍強調台灣主權獨立，不屬於中華人民共和國，嚴正駁斥中國在以色列和國際社會散播「『一中原則』為國際共識」不實言論，但不會阻擋我深化與友好國家實質關係的決心與努力。

李雅萍表示，中華民國台灣的主權不由其他國家決定，中國蓄意錯誤詮釋聯大決議，謊稱「一中原則」為國際共識，意圖併吞台灣，這種企圖不會得逞。面對外部威脅，台灣政府和民間不斷強化自我防衛能力與韌性，也希望持續與美國、以色列等理念相近國家合作，共同展現民主團結力量大，不容威權國家擴張越雷池一步，維持印太地區和平穩定。

李雅萍並指出，台以雙邊合作領域持續深化及廣化，迄今總共簽署農業、科技及觀光等共34項互利互惠合作協議，兩國將在未來AI趨動的高科技產業經濟持續扮演不可或缺的角色，美、以、台三方的經濟、科技合作前景可期。

談到憂心全球反猶太主義問議題時，李雅萍回應時強調，台灣跟以色列一樣是奉行民主、自由、人權的國家，台灣人民良善、愛好和平及好客，是安全的天堂。此外，在台灣的猶太僑領薛智偉先生成立的「薛智偉猶太社區中心」（Jeffrey D. Schwartz Jewish Community Center ） 不僅凝聚猶太社群，並讓更多台灣民眾瞭解猶太文化，成為台猶文化橋樑。

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專訪中，ILTV新聞頻道主持霍夫曼（Maayan Hoffman）也好奇問及女性駐外，在面對中東安全情勢的甘苦談，以及飲食文化衝擊。李雅萍表示，駐以色列3年來深深感受到以色列朋友們的溫暖和友誼，宛如第二個家，並見證台以兩國日益緊密、友好的夥伴關係，深感榮幸。而以色列美食則選項多元，新鮮可媲美美食王國台灣，最喜歡的是以色列的鷹嘴豆泥（hummus）和炸肉排（schnitzel）。李雅萍同時藉機邀請主持人及以色列民眾造訪韌性的台灣。

ILTV為以色列主流英語電視及網路新聞頻道，成立於2015年，觀眾及網路訂戶遍及海內外，頗具影響力。（編輯：陳承功）1140109

連結https://www.youtube.com/watch?v=dPP1IfgpMk8