查德總統府附近槍戰釀19死 當局稱歹徒欲破壞穩定失敗

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（中央社恩加米那8日綜合外電報導）查德總統府附近稍早傳出槍響、軍隊封鎖周圍街道後，查德政府今晚表示，安全部隊已挫敗破壞國家穩定的企圖，局勢已完全獲得控制。

綜合路透社與法新社報導，查德政府表示，槍手今天攻擊位於首都恩加米那（N'Djamena）的總統府，引發槍戰造成19人死亡，其中包括18名攻擊者與1名安全人員，另有多人受傷。

數名安全消息人士說，一名武裝突襲隊員今晚7時45分左右在總統府內部開槍，之後遭到總統衛隊制伏。

人在現場的法新社記者說，所有通往總統府的道路都遭到封鎖，可見戰車出現在街道上。

不到兩週前，查德才舉行一場引發爭議的大選，政府稱這是邁向結束軍事統治的關鍵一步，但這場選舉投票率低，且反對派指控存在舞弊行為。

政府發言人庫拉馬拉（Abderaman Koulamallah）在總統府拍攝的影片中表示，局勢已完全獲得控制，但沒有提供事發經過的細節。

他在發布於臉書（Facebook）的影片中說：「這是一起小型事件…一切都平靜下來了。這整個破壞穩定的企圖已遭到挫敗。」

查德總統府今天傳出槍響時，中國外交部長王毅正好到查德進行正式訪問。查德最近剛結束與長期夥伴法國的國防合作協議，這項協議讓查德成為西方在西非與中非動盪不安的沙赫爾（Sahel）地區對抗伊斯蘭武裝分子的關鍵盟友。

庫拉馬拉腰間配戴手槍，並與身著迷彩服並手持突擊步槍的軍人拍照，他承諾稍後將分享更多細節。

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一名安全消息人士形容這起事件是一起恐怖攻擊未遂事件。這名不願具名的消息人士說：「3輛車輛中的人員攻擊總統府附近的軍營，但軍隊制伏了他們。」

查德是由總統馬哈馬特（Mahamat Idriss Deby）領導，馬哈馬特是在他長年擔任總統的父親德比（Idriss Deby）過世後掌權。老德比自1990年代初期發生政變以來鐵腕統治查德30年，他2021年造訪在北部對抗民兵的軍人時，與叛軍作戰後傷重不治。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140109