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無視選舉舞弊指控 委內瑞拉總統馬杜洛宣誓就職

2025/1/11 06:19
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（中央社卡拉卡斯10日綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天宣誓就職、展開他第3度6年任期並宣稱「民主勝利」，迴避國際上對他選舉舞弊和鎮壓等指控。

馬杜洛在昨天數以千計民眾上街抗議後宣誓就職，他表示：「說你想說的，做你必須做的，但這次憲法授予權利無法阻止，是委內瑞拉民主的偉大勝利。」

代表俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）參加馬杜洛就職典禮的俄國國會下議院國家院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）指出，總統蒲亭已向馬杜洛表達祝賀之意。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天進行電話會談後，兩位領導人敦促馬杜洛重啟與反對派談判，表示「所有因見解或政治活動而被拘留的人必須立即釋放」。

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歐盟成員國今天則擴大對委內瑞拉制裁，納入委內瑞拉全國選舉委員會、司法部門和安全部隊等15名成員。

歐盟制裁委內瑞拉的個人增加至69人，包括資產凍結和禁止前往歐盟。（譯者：徐睿承）1140111

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