巴西派大使出席馬杜洛就職典禮 反映兩國關係膠著

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（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）委內瑞拉國家元首馬杜洛（Nicolás Maduro）今天宣誓就任該國總統第三任期，巴西政府只派遣大使奧里維拉代表出席就職典禮，反映兩國關係陷入膠著狀態。

委內瑞拉反對派和包括巴西在內的大多數國際社會不承認委內瑞拉全國選舉委員會宣佈去年7月28日總統選舉的官方結果，馬杜洛以超過50%的選票獲勝。

全國選舉委員會的結果從未得到證實，因為迄今沒有公布每個投票站的選舉記錄。

委內瑞拉反對派則公佈聲稱從黨內檢查員那裡收到的選舉記錄，顯示反對派候選人、前外交官龔薩雷茲（Edmundo González）以近70%的選票獲勝。

委內瑞拉總檢察長辦公室對龔薩雷茲公佈的會議記錄展開調查後，指控他企圖篡奪國家政權，並下達逮捕令，薩雷茲於9月初在西班牙尋求庇護，數名反對者被捕。據人權組織稱，7月28日選舉後，至少有2400人被捕，24人死亡。

只派大使奧里維拉（Glivânia Oliveira）參加馬杜洛就職典禮的決定是巴西外交部的務實作法，一方面表明對馬杜洛政府的不滿，巴西不承認馬杜洛勝選；另一方面則避免雙邊關係完全破裂，損及巴西影響委內瑞拉未來政治事件的能力。

巴西的決定與哥倫比亞等盟國一致，哥倫比亞也只派遣外交代表出席。巴西、哥倫比亞和墨西哥已就委內瑞拉選舉過程表態，要求選舉結果透明化，但三國與委內瑞拉之間的對話並未取得進展。

從那時起，兩國關係一直緊張，在巴西否決委內瑞拉加入金磚國家（BRICS）後，膠著狀態加劇。

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儘管巴西外交部的決定是為尋求與委內瑞拉一種微妙的平衡，在保持與卡拉卡斯溝通渠道暢通的同時，不完全支持現任政權，仍受到各界批評，尤其是巴西國會認為，即使只派大使出席也可能被解釋為對馬杜洛具爭議性勝利的默許。

巴西政府的立場反映南美地區外交關係的複雜性，以及巴西尋求在委內瑞拉民主過渡進程中發揮調解作用的企圖。（編輯：陳承功）1140111