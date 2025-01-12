加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲等4人涉重罪有逃亡串供之虞 高院裁羈押禁見
首頁 / 國際

法國史特拉斯堡2電車相撞 消防當局稱約50人傷

2025/1/12 03:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社史特拉斯堡11日綜合外電報導）法國當局表示，東部城市史特拉斯堡今天發生兩列有軌電車在隧道內相撞的罕見事故，造成約50人受傷。

法新社報導，這兩列電車是在史特拉斯堡（Strasbourg）的主要火車站附近相撞，該站是除巴黎外法國最繁忙的火車站之一。

消防官員指稱約有50名傷者，他們出現頭皮受傷、鎖骨斷裂、膝蓋扭傷等狀況，但無人重傷。此外，當局已部署130位消防員及50台救援車輛進行救援工作。

當地官員指出，事故原因目前尚不明朗，但檢察官辦公室已著手展開調查。

根據在現場的法新社記者，火車站前已設置大範圍封鎖區，多輛救護車停在那裡，醫護人員及消防員正在將傷者抬上擔架，然後送上救護車。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

史特拉斯堡市長巴爾塞吉安（Jeanne Barseghian）及另一位高階官員已趕赴至火車站。

一名目擊者在社群媒體發布的影片顯示，現場十分混亂，兩列電車嚴重損壞，其中一列電車似乎還因相撞衝擊而脫軌。（譯者：洪培英）1140112

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：