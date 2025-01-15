罹癌凱特稱病情有所緩解 將持續專注於康復

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）今天和夫婿威廉王子前往她接受治療的一間倫敦癌症專科醫院，她透露自己經歷癌症治療後，現已進入「緩解階段」。

綜合法新社與路透社報導，凱特在社群媒體Instagram上貼文寫道，「我現在進入緩解期，感到如釋重負，並將持續專注於康復過程」，貼文還附上一張她造訪皇家馬斯登醫院（Royal Marsden Hospital）的照片。

威廉王子（Prince William）和凱特感謝醫護人員，並會見這所癌症專科醫院的患者。

凱特在Instagram上寫道：「我想藉這個機會感謝皇家馬斯登醫院在過去這一年中對我的悉心照料。」

她說：「我衷心感謝那些默默陪伴我和威廉走過這一切的人。我們已別無所求。我作為一名患者所受到的照護和指導都是無可挑剔的。」

凱特和威廉訪問醫院之際，肯辛頓宮（Kensington Palace）宣布，這對夫妻已成為這所醫院的共同贊助人。

王室成員作為贊助人，會透過參訪活動支持超過3000個組織，包括慈善機構和醫院。

肯辛頓宮發言人表示：「王妃這次造訪不僅想對了不起的醫療團隊表達她的感激之情，也想彰顯馬斯登所提供世界一流的照護和治療。」

這是王室首度透露凱特接受治療的醫院資訊。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她今天寫道，「正如每位罹癌者所知，要適應新的生活常態需要時間。不過，我對接下來的一年充滿期待，未來有許多值得期盼的事物」。

威廉形容過去一年「很殘酷」，因為他的父親國王查爾斯三世（King Charles III）也在接受癌症治療。白金漢宮（Buckingham Palace）消息人士透露，查爾斯三世的治療進展良好，將在今年持續進行。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140115