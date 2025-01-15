美國去年12月CPI年增2.9% 聯準會暫停降息壓力增

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）根據美國政府今天公布的數據，在能源價格上漲的情況下，美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增2.9%，為連續第3個月攀升，增添聯邦準備理事會（Fed）暫停降息的壓力。

法新社報導，美國勞工部今天公布，去年12月CPI和上年同期相比增加2.9%，這個數字符合道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）訪調分析師的預估中位數，但較11月的2.7%略增。

聯準會為支持就業市場，自去年9月起累計降息1個百分點。近期通膨升溫，強化市場認為聯準會本月稍晚將堅定暫停降息的預期心理。

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好消息是，扣除波動較大的食品、能源等價格後的12月核心CPI年增3.2%，這項數值低於預期，也稍低於去年11月。

按月來看，美國去年12月CPI月增0.4%，核心CPI月增0.2%。（譯者：楊昭彥）1140115