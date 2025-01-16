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法印將簽歷史軍購案 專家：合作對抗中國野心

2025/1/16 07:27
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（中央社記者曾婷瑄巴黎15日專電）法國與印度在海軍與外交合作上緊密，兩國預計於二月簽下歷史性軍購案。專家指出，海軍是印度戰略前緣，劍指中國擴張；而法國協助武裝印度並強化彼此連結，就是為了對抗中國野心。

印度海軍9日收到2005年向法國購買6艘潛艦中的最後一艘。一個月之後，印度很可能又要簽下法國26架海軍用的飆風戰機與3艘新型潛艦的軍購單。

根據法國國防部14日新聞稿，同樣在9日，整個航空母艦戰鬥群（GAN）從印度果阿和柯枝港口起航，繼續在印度洋執行「克里蒙梭25」（Clemenceau 25）號任務，法國與印度海軍開展了多項合作活動。

法國駐印度大使館新聞稿也寫道：「作為克里蒙梭25任務的一部分，戴高樂號航母艦隊和印度海軍艦艇將進行第42次瓦魯納（Varuna）雙邊演習。這次海空聯合訓練旨在提高兩國海軍之間的協同能力，讓船員能應對聯盟框架內空中、地面和潛艇的多環境威脅」。

「法蘭西西部報」（Ouest-France）14日報導寫道，法國與世界最大民主國印度的關係可不僅只是交易。歐洲智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）研究員暨印度專家黎威揚（Mélissa Levaillant）指出，自2016年起，兩方就針對海事安全保持對話，如反潛作戰就是最新的合作議題」。

黎威揚表示，印度海軍「並不會落後法國、英國這兩個歐洲海上強權太多。但當然，離美國和中國仍有一段距離」。

且印度海軍也是該國戰略布局的前緣，「如今印度自我期許成為能為世界安全貢獻的強權。印度在亞太地區的對外戰略已反映在莫迪（印度總理）的論述中，而早在2016年，他就透過印度海軍將論述理論化」。

2019年起，印度洋就不斷可看見印度海軍的行蹤，「印度將這片大洋視為自己的，很擔心中國在非洲如吉布地（Djibouti）、斯里蘭卡等地日益增加的活動」。黎威揚強調，「印度海軍是對抗中國崛起的關鍵因素，這是第一優先」。

法國海軍則高調與印度盟友在聯合演習中肩並肩。兩國的情誼也並非近年才有的，法印的戰略與軍事夥伴關係最早可追溯至1998年。

法國同屬印太國家，在印太地區擁有領土。專家分析，法國「仰賴夥伴國自身的戰略強化。武裝並強化與印度的連結，就是在間接對抗中國」。

法國過去幾年來極力推進與印度海軍的工業及外交合作。印度國防預算提升，也讓法國國防工業達成了好買賣。

因2005年的合約，海軍船舶集團（Naval Group）賣出6艘潛艦，第一艘卡瓦里號（Kalvari）2017年開始服役，最後一艘用於反水面和反潛戰、情報蒐集及特別行動等的瓦格席號（Vagsheer）則於幾日前交於印度海軍手中。

2023年，印度就表示向達梭（Dassault）公司購買26架海用飆風戰機的意願，之後又再加碼3艘潛艦。根據印度經濟時報（Economic TImes）1月中報導，這兩項合約預計將在3月底前完成簽約，2031年交貨。

各界推測，總理莫迪（Narendra Modi）2月10日抵法參與人工智慧高峰會時，可能會順道與總統馬克宏（Emmanuel Macron）簽下這份歷史性的國防合約。

法國海軍一直在尋找印度洋上的後勤物流中轉，希望能將安達曼與尼古巴群島（Andaman and Nicobar Islands）上的印度軍事基地轉化為在該區的支點。

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「其目的是匯集包括監視能力在內的能力，以對抗中國的混合威脅」，黎威揚說，中國很懂如何利用漁船或科學船隻，讓它們配備武器或監視設備進行任務。

但中國也非唯一讓法國擔心的國家。黎威揚指出，印度海軍與俄羅斯歷史連結深厚，印度第一艘潛艦就來自俄國，莫迪也曾表示會與俄國維持友誼。專家認為，「法國和印度建立關係，同時也是希望能取得俄國國防與軍事的資訊」。（編輯：高照芬）1140116

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