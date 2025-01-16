菲日外長雙邊會議 續推菲美日三邊夥伴關係

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（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）日本外務大臣岩屋毅與菲律賓外長馬納羅最近舉行雙邊會議，同意因應共同挑戰，維護區域和平與安全，並在美國政權轉移之後，續推菲美日三邊夥伴關係。

岩屋毅上任後，於14日至15日對菲律賓進行首次官方訪問，菲律賓外交部昨晚發布新聞稿稱，岩屋毅與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）舉行雙邊會議，討論了政治、安全、經濟與發展合作等議題。

兩人認同，菲日兩國已成為印太地區最密切的夥伴之一，同意運用現有機制協調優先事務，並透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA）框架與相互准入協定（RAA），維護區域和平與安全。

去年12月，菲日簽署了2024年「政府安全保障能力強化支援」（OSA）外交照會，日本將為菲律賓國防部及武裝部隊提供16億日元（約為新台幣3億4600萬元）的資金，用來採購岸基雷達系統、剛性充氣艇以及其他設備。

近兩週後，菲律賓參議院又批准了菲日相互准入協定（RAA），允許日本自衛隊到菲律賓參加聯合軍事演習及防衛合作活動。

岩屋毅與馬納羅也討論了區域與國際議題，同意加強合作以因應「共同挑戰」，倡導「以法治為基礎」的國際秩序。

雖然兩人未點名任何國家，但日本與中國正陷於釣魚台主權爭議，菲律賓與中國則不時在南海發生衝突。

在聯合記者會上，岩屋毅表示，他對南海緊張局勢感到「嚴重關切」，日本反對任何以武力或恫嚇方式單方面改變現狀的企圖。

在美國政權即將轉移之際，岩屋毅表示，日本、菲律賓應與美國維持「三邊夥伴關係」，維護海事安全、因應經濟恫嚇以及興建關鍵基礎設施。

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岩屋毅下週將代表日本出席美國總統當選人川普（Donald Trump）的就職典禮，他表示，將向美方傳達美國對東南亞地區和平與穩定的重要性。

馬納羅也表示，菲律賓與日本都願與美國新政府維持良好互動，強化三邊夥伴關係，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、日本首相石破茂與美國總統拜登13日進行的線上會議，就是一個例證。（編輯：周永捷）1140116