加州鋰電池廠大火疏散1500人 有毒氣體瀰漫引疑慮

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（中央社舊金山17日綜合外電報導）美國北加州的全球最大電池儲能廠昨天發生火災，將有毒煙霧釋放到空氣中，導致多達1500人疏散，火勢今天仍持續悶燒。這場大火也震撼了仍處於萌芽階段的電池儲能產業。

美聯社、當地媒體KSBY News報導，加州蒙特瑞郡（Monterey County）北郡防火區（North County Fire Protection District）消防隊長孟多薩（Joel Mendoza）說，維斯達能源公司（Vistra Energy）的莫斯蘭丁（Moss Landing）鋰電池廠昨天發生火警，引發巨大火焰與大量濃煙，但到了今天明顯減弱。維斯達能源公司總部位於德州。

影片來源：KSBY News

孟多薩說：「那棟建築現在幾乎沒有煙霧飄出，就算有也非常少。」他說，消防人員現在沒在滅火，正在等待火勢自行熄滅。讓鋰離子電池燃燒殆盡並非不尋常，因為它們燃燒的溫度非常高，很難撲滅。

目前尚未傳出有人受傷，但居民對有毒氣體釋放到空氣中感到擔憂。

這座電池儲能廠位於舊金山南方約160公里，火災產生的餘波現在才正要顯現。

蒙特瑞郡官員邱契（Glenn Church）在今天上午的簡報會上說：「這不只是一場火災，這對整個產業來說是一記警鐘。如果我們要推動永續能源，我們需要在適當的地方有安全的電池系統。」

在沒有太陽照射或無風吹拂時，電池儲能對於向電網輸入潔淨電力而言至關重要，而且過去幾年才被大量使用。但這些電池幾乎都是鋰電池，有「熱失控」（thermal runaway）的傾向，這意味著這種電池可能起火並燒到非常高溫，釋放出有毒氣體。

維斯達會將能源出售給美國數一數二大的電力公司「太平洋瓦斯與電力公司」（Pacific Gas & Electric）。

蒙特瑞郡發言人帕斯庫里（Nicholas Pasculli）表示，火勢沒有蔓延到廠區以外地方。截至今天，對1200到1500人發出的疏散令仍然有效，有關當局建議居民關閉門窗與空調。

蒙特瑞郡官員邱契告訴KSBW電視台：「沒有什麼好粉飾的。這是一場災難。」

維斯達社區事務資深總監華森（Brad Watson）說，環境保護署（EPA）正在檢測廠區空氣品質，維斯達已聘請顧問檢查附近社區的空氣汙染。華森說，維斯達將在有結果時對外公布。

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蒙特瑞郡緊急事故管理部主任史堪隆（Kelsey Scanlon）告訴媒體，火災產生的氟化氫釋放到大氣中，是令人擔憂的原因之一。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，氟化氫氣體會刺激眼睛、嘴巴、喉嚨、肺部與鼻子，暴露於太多的氟化氫氣體可能會致命。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140118