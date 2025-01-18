尹錫悅羈押庭18日下午召開 律師：尹總統將出席

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（中央社首爾18日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅因上月突然宣布戒嚴而被彈劾停職，日前因涉嫌叛亂罪被逮捕。辯護律師說，尹錫悅打算出席今天的羈押庭，反對調查人員聲請延長羈押。

尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，數小時後經國會表決解嚴，他於同月14日遭國會彈劾，旋即停職，本月15日成了韓國第一位被捕的在位總統。

路透社報導，尹錫悅被捕後一直待在首爾看守所，始終不願開口吐實；調查人員昨天聲請延長羈押最多20天。

有人看到警方驅離聚在首爾西部地方法院大門前的尹錫悅支持群眾，羈押庭預計下午2時（台灣時間下午1時）在這裡展開。法庭將於今天或明天做出決定。

尹錫悅的律師尹甲根在聲明中說：「他決定出席…藉由直接解釋緊急戒嚴的合法性及主張叛亂不成立來恢復他的名譽。」

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韓國高級公職人員犯罪調查處（CIO）指控尹錫悅犯下叛亂罪，這是少數韓國現任總統不享有豁免權的罪名之一。

在韓國，羈押庭通常歷時約兩小時，但若攻防激烈，也可能拉長為8到10小時。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140118