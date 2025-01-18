拜登為2500名非暴力毒品犯減刑 創美國史上單日最大規模赦免

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統拜登今天為近2500名非暴力毒品犯罪者減刑，白宮稱這是美國史上單日最大規模的赦宥行動。

法新社報導，拜登（Joe Biden）透過聲明表示，與今日他們可能被判的刑期相比，這批獲准減刑者正在服的刑期「不成比例地長」。

拜登稱減刑是邁出重要一步，「改正歷史錯誤、糾正量刑不公，並提供值得幫助者回到家人身邊的機會」。

拜登談到：「透過這項行動，我目前已頒布的個人特赦和減刑，比美國史上任何一位總統都還要多。」他還說，本月20日將權力移交總統當選人川普之前，他可能還會進一步下令予以更多減刑或特赦。

即將卸任的拜登提到，獲得赦宥者當初是因快克古柯鹼（crack cocaine）與粉末古柯鹼間的量刑差異而被判重刑，這對黑人社區造成不成比例的影響，而有差別的量刑標準如今也遭到質疑。

例如直到2010年，散布5公克快克古柯鹼，或者散布500公克粉末古柯鹼，兩種情況下被定罪者最少都得服5年刑期。

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從歷史來看，黑人罪犯因快克古柯鹼被判刑的數量遠多於白人罪犯，有差別的量刑政策被斥為是種族歧視。

倡導監獄改革的判決計劃組織（The Sentencing Project）執行長戈奇（Kara Gotsch）樂見白宮宣布赦宥，並指這將「讓無數家庭如釋重負」。（譯者：林沂鋒/核稿：洪培英）1140118