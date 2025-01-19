加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
尹錫悅涉叛亂及濫用職權遭羈押 韓國憲政史上首例
首頁 / 國際

瓜地馬拉國際機場驚魂 2架起降客機差點空中相撞

2025/1/19 07:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市18日專電）管理不佳備受外界批評的瓜地馬拉拉奧羅拉國際機場（La Aurora International Airport），日前出現嚴重的飛安事件，2架分別正在進行起降程序的客機，差一點在機場上空相撞，整個過程還被民眾拍了下來。

這場飛安驚魂發生在13日晚間9點，1架準備降落的客機，和1架剛起飛的客機，因距離太近，要降落的客機被通知拉高重飛，因此在機場上空「擦身而過」。而有目擊民眾更指稱，2機最接近時距離僅100英尺（約30公尺）左右。

這2架客機總共載有超過400名旅客，拉奧羅拉國際機場又在首都市區內，鄰近人口稠密的第9區，如果發生相撞事故後果不堪設想，甚至可能導致更大的地面人員傷亡。

瓜地馬拉民航總局正在進一步調查，是否有機場航管人員失誤，才讓2架客機險些空中相撞，或是機械故障及天候問題。

瓜地馬拉飛安問題嚴重，光是2024年就發生了10起的飛安事故，造成生命財產損失。瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，大部分的飛安事故是小型飛機或直升機機械故障，機輪爆胎等緊急迫降事故，但去年7月1架小型飛機撞山造成2人死亡，以及8月初1架直升機墜毀也導致2名乘客死亡，但迄今相關調查結果仍未釐清。

此外，拉奧羅拉國際機場位於市區內，飛安事故往往波及市區建築和民眾。令人憂心的包括2020年11月間，1架運送人道援助物資的小型飛機，起飛後就墜毀在首都人口稠密的第9區交叉路口上，而台灣駐瓜地馬拉大使館也正好在第9區，且位於飛機起降航道下方，除了平日巨大的噪音外，也面臨飛安的風險。

2015年也發生1架小型飛機起飛後，機械故障摔進市區的民宅內，所幸無人傷亡。2012年同樣是因為機械故障，1架小型飛機墜毀在鄰近機場的市區動物園內，造成3人死亡。

google news透過 Google News追蹤中央社

最嚴重的事故是發生在1999年12月21日，古巴航空班機降落在拉奧羅拉國際機場時，衝出跑道撞上鄰近社區的民宅，造成機上16人和地面2人不幸喪生。

根據調查，這家古巴航空班機出現人為疏失，飛行員將班機降落在跑道中段，導致沒有足夠的距離滑行減速，才會衝出跑道撞向旁邊的民宅。（編輯：唐佩君）1140119

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：