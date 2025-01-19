憂尹錫悅湮滅證據 韓公調處僅准律師會面
2025/1/19 20:07（1/19 20:28 更新）
（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）今天表示，已向首爾看守所提交公文，禁止總統尹錫悅與律師以外任何人見面，避免證據遭銷毀，禁令預期持續至起訴尹錫悅為止。
尹錫悅目前被拘留在首爾看守所，公調處今晚向媒體表示，已向首爾看守所傳達「嫌疑人會面等禁止決定書」，禁止尹錫悅在羈押期間與律師以外的人會面。
公調處相關人士表示，這是為了避免相關證據遭湮滅的措施。公調處目前正就尹錫悅涉及內亂及濫用職權等罪嫌展開調查。尹錫悅日前也遭法院以「有湮滅證據之虞」為由裁定羈押。
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尹錫悅在去年12月3日宣布緊急戒嚴，在國會緊急召集表決下快速結束後，尹錫悅面臨國會彈劾，以及與前國防部長金龍顯共謀紊亂國政等質疑，緊接而來的是各搜查機關的調查。
警方、檢方的調查工作目前統整交由公調處處理，考量到羈押尹錫悅的時限約在2月5日屆滿，韓媒推測公調處將再進行一週調查，之後將此案送交檢方，在羈押結束前後起訴尹錫悅。（編輯：張芷瑄）1140119
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