哈瑪斯釋放3人質 以色列人感動相擁落淚
2025/1/20 10:08（1/20 10:44 更新）
（中央社特拉維夫／史德洛特19日綜合外電報導）數以千計以色列人今天聚集在特拉維夫「人質廣場」（Hostages Square），透過螢幕觀看直播，當畫面播出3位女性人質步出哈瑪斯的車輛時，群眾相擁而泣。
他們看到這3名女性戈南（Romi Gonen）、史坦布瑞徹（Doron Steinbrecher）、達瑪里（Emily Damari）步出車外，移交給紅十字會（Red Cross）人員時，蜂擁而上的人群被身著綠色迷彩裝的武裝人員攔住。
家人被哈瑪斯俘虜後遇害的狄克曼（Shay Dickmann）說：「我很激動，也曾經擔心她們能否平安無事地回到媽媽的身邊，這3名年輕女性被恐怖分子囚禁了471天。」
家人分享的照片顯示，這3名女性在接待中心擁抱她們的母親，達瑪里笑容滿面，向在手機視訊通話另一端的家人，揮舞纏著繃帶、缺了兩根手指的手。
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親友們一個上午都在等著知道達瑪里是否會在今天獲釋，看到她在獲釋的3個人之中後，終於如釋重負。
克萊因伯格（Guy Kleinberger）說：「她整整一年音訊全無，這是我們第一次見到她，我們看到她用兩隻腳走路，我們在這裡等著擁抱她，告訴她我們多愛她。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140120
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