韓公調處強制拘提未果 尹錫悅將出席彈劾案開庭
2025/1/20 22:54
（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）今天前往首爾看守所嘗試拘提尹錫悅未果，尹錫悅方稱此為違法強制拘提，並表示尹錫悅將親自出席之後的彈劾案開庭。
公調處今天下午派員前往拘留尹錫悅的首爾看守所，嘗試拘提尹錫悅進行調查，但在尹錫悅拒絕配合下最終在晚間9時左右依人權保護規定中止，但預計再進行強制拘提等刑事程序。
尹錫悅在15日被捕，除當天的第一次調查外，之後對公調處的調查傳喚都拒不配合，公調處因此嘗試強制拘提以進行調查。
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尹錫悅的律師團之後向媒體表示，公調處人員在尹錫悅與律師團會面時進入看守所，意圖進行違法強制拘提。
尹錫悅的辯護律師之一尹甲根也說，尹錫悅21日將親自出席憲法法庭就總統彈劾案的開庭審判。若尹錫悅真的出席，將成為第一位親自出席憲法法庭開庭的韓國總統。前韓國總統盧武鉉、朴槿惠遭彈劾時皆未親自出庭。（編輯：田瑞華）1140120
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