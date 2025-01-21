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菲逮捕可疑中國間諜 軍方矢言加強情蒐網防能力

2025/1/21 11:23
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（中央社記者林行健馬尼拉21日專電）在疑似中國間諜落網之後，菲律賓軍方矢言加強情報蒐集以及網路防禦能力，並呼籲民眾協助舉報可疑人物。

菲律賓國家調查局（NBI）昨天下午召開記者會，宣布與軍方聯手破獲可疑間諜案，逮捕1名鄧姓中國籍男子，以及2名菲律賓籍助手，分別是他的司機與隨從。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）昨晚發布新聞稿稱，此事件顯示相關部門採取主動態度以因應安全威脅的重要性。

崔尼代表示，軍方過去一直檢視及重組自身架構，以加強在這一方面的能力，包括成立情報指揮部、重組網路指揮部，運用先進科技如無人機及情監偵（ISR）系統等，持續提升面對現代安全挑戰的準備度。

他也呼籲民眾提高警覺，檢舉可疑人物，共同維護國家安全。

菲律賓國家調查局去年12月收到軍方情報，有4名中國人和2名菲律賓同夥以開發自動駕駛汽車為幌子，利用先進科技從事非法監測行為，獲取影響菲律賓國安的資料。

後續監控發現，去年12月13日至今年1月16日期間，他們使用裝有精密儀器的車輛，到過大馬尼拉地區到呂宋島多處，在未獲菲律賓政府許可的情況下，對潛在目標進行詳細的地形及建築物偵察。

調查局探員於1月17日在馬卡蒂市（Makati）收網，逮捕鄧男和他的2名菲律賓同夥；另3名中國籍疑犯則已事先回到中國，分別是兩名硬體工程師和1名疑似金主。

初步調查顯示，鄧男與中國人民解放軍理工大學（PLAUST）有淵源，是一名「控制工程」（control engineering）專家。

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執法人員查獲的設備裏存有包括多座軍營在內的地形圖、建築物外觀及影片等敏感資料，且車上的相關儀器可遠端控制。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）昨天在記者會上說，鄧男已經去過數個菲美合作軍事據點的所在城鎮，有可能在整理地標和地形，包括巷弄大小、是否適合戰鬥車輛通行等，作為軍事用途或攻擊用途。（編輯：高照芬）1140121

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