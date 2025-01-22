聖戰士暴力猖獗 非洲沙赫爾3國將合組部隊對付

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（中央社尼日首都尼阿美21日綜合外電報導）官員今天表示，非洲沙赫爾（Sahel）地區3個軍政府統治的國家將聯手組建一支5000人部隊，對付多年來困擾這些國家的聖戰士暴力。

法新社報導，尼日國防部長表示，布吉納法索、尼日和馬利將在數週內組建「統一部隊」。

這3國都是前法國殖民地，軍方在2020至2023年間發動政變推翻了文人政府。

政變後，這3國與法國保持距離，並在去年成立「沙赫爾國家聯盟」（Alliance of Sahel States，AES）。

尼日國防部長莫迪（Salifou Mody）接受電視訪問時表示：「在這個共同空間裡，我們的部隊將能共同介入。」他說，這支由5000人組成的部隊「幾乎準備好了」。

他說，「這支聯合部隊不僅將擁有自己的人員，還將擁有空中、地面和情報以及協調系統」，應該會在數週內啟用。

這3國位於非洲西北部，總面積約280萬平方公里，約是法國面積的4倍。

10年來，這幾個國家都遭受與蓋達組織（Al-Qaeda）或伊斯蘭國（Islamic State）結盟的聖戰士攻擊，儘管有法國軍隊協助，這些政府仍無法根除暴力。

莫迪表示：「我們身處同一個區域，面臨同樣類型的威脅，尤其是犯罪集團的威脅。我們必須聯手。」

他說：「這是新的、原創的，將為我們的領土和人民提供安全保障。」

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這3國已經展開聯合反聖戰行動，特別是在攻擊最頻繁的邊界地區。

政變後，這3國趕走來此協助打擊聖戰士的法國軍隊，並認為「西非經濟共同體」（ECOWAS）無法滿足他們需求的情況下，退出這個區域組織，轉向希望在非洲擴大影響力的俄羅斯等新夥伴。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140122