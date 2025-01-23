川普2.0擬對中國加關稅 可能為巴西農業帶來商機

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（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）美國總統川普（Donald Trump）就任美國總統，矢言改變國際貿易，將對中國商品加徵10%關稅，可能對巴西農業綜合企業產生正面影響，同時有利大豆及肉類等出口。

巴西是美國和中國之間大豆市場貿易爭端的最大受益者。在2018年貿易戰期間，中國對美國大豆徵收25%的關稅，使巴西在中國市場占比從52%躍升至74%，而美國則回落至僅16%。

即使在中美達成協定後，巴西在中國市場仍占主導地位，2022至2023年達65%。隨著川普二度回鍋應允對中國課徵新關稅，預計巴西將鞏固其作為中國大豆主要供應國的地位。

除了大豆，巴西還可能在美中關係惡化情況下擴大高粱出口。中國是世界最大高粱進口國，而美國是主要供應國。在上一次貿易戰中，美國高粱是出口價值損失最大的第二種作物，巴西農業綜合企業預計可以在這個市場分一杯羹。

根據巴西國家供應局（Conab）預測，2024至2025年巴西將生產450萬噸高粱，創下史上第2高產量。目前，巴西出口20萬噸高粱，僅佔全球出口量的2%，美國則以近600萬噸的產量引領這一市場，一旦美中關係惡化，巴西農業綜合企業將有很大發展潛力。

美國是2024年巴西牛肉第2大買家。鑒於北美產量較低且巴西價格以美元計算具有吸引力，2025年預計購買量也應創新紀錄。

根據巴西金融諮商公司Itaú BBA分析，巴西牛油比牛肉更有可能被徵稅，以鼓勵美國消費大豆和玉米生產的生質燃料，保護支持川普的農村選民。

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川普政府宣布投資擴大石油生產，有利於全球油價回落，20日每桶原油下跌5%，巴西諮商公司StoneX認為，油價面臨下行壓力，成為降低農業生產成本的有利因素。

綜合巴西諮商公司分析，對巴西農業綜合企業來說，川普2.0新時代為大豆和高粱帶來機會，巴西可能取代美國在中國市場留下的空間。但未來對巴西徵收關稅的風險不容忽視，真正的影響將取決於川普尚未做出的決定。（編輯：唐佩君）1140123