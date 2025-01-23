馬德里旅展開幕國王親上陣 台灣館秀單車、珍奶吸睛

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（中央社記者胡家綺馬德里23日專電）西班牙「馬德里國際旅展」昨天開跑，由國王夫婦主持開幕式，預計迎接25萬人參觀，台灣館秀出單車、珍奶等旅遊亮點，並邀國畫老師揮毫台灣水牛表現「臺灣尚勇」民主觀光活力。

西班牙日前才剛宣布，2024年觀光業爆炸性復甦，除了迎來破紀錄的9400萬觀光人次，僅次法國、蟬聯全球第2大旅遊目的地，觀光收入也創下歷史新高。

趁勝追擊，第45屆馬德里國際旅展（Feria Internacional de Turismo, FITUR）昨天開跑，由西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）和王后雷蒂西亞（Reina Letizia）主持開幕儀式，並親臨多處展館參觀，以示對觀光產業的重視與看好。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導， 馬德里國際旅展22至26日在馬德里展覽中心（Ifema）舉行，共設立9座展覽館，有來自156個國家、884個單位、9500家企業參展，比去年成長10%。

今年展會特別關注觀光產業中「科技革新與應用」、「永續發展」及「無障礙旅遊價值鏈優化」議題，預計吸引25萬人參觀，將為馬德里帶來約4億4500萬歐元（約新台幣151億元）的經濟效益。

地主國西班牙共包辦3座展覽館，其中，觀光資源最為豐富的安達魯西亞（Andalucía）自治區就包下1整座，以最新觀光品牌標語「情迷安達魯西亞」（Andalusian Crush），推廣當地歷史、藝術、音樂、文學和美食等熱力四射的多重文化旅遊面向。

今年台灣展館也熱鬧滾滾，結合「美食」、「生態」及「文化」主題，由駐西班牙代表處邀請捷安特、美利達、旅西珍奶和旅行業者共襄盛舉，一同推廣台灣自行車生態觀光和珍奶美食文化等台灣品牌與旅遊亮點。

駐西班牙代表處代理館長葉長春在開幕致詞指出，台灣擁有自然景觀、多元文化與美食，是全球半導體製造科技強國，且具有獨特溫暖的人情味，期盼與西班牙共同推動雙邊觀光成長。

西班牙參議員暨「福爾摩沙俱樂部」共同主席拉馬塔（Eloy Suárez Lamata）致詞表示，台灣文化的豐富令他印象深刻，他特別提及對鶯歌陶瓷博物館的讚賞，並強調台灣的民主價值相當值得旅客親自造訪體驗。

開幕式上邀請國畫老師現場揮毫台灣水牛，以彰顯「臺灣尚勇」的民主精神。與會的西班牙嘉賓也忍不住拿起毛筆小試身手，為台灣展館作畫紀念。

23歲的伊格納秀（Ignacio）2023年曾到台灣實踐大學當交換學生5個月，造訪過台北、台中、台南、高雄和墾丁。他在台灣展館開心大啖珍奶、與自行車合照，大喊「對台灣有濃濃的鄉愁」，而且「好想趕快回去拜訪」。

當被問到會向朋友推薦台灣哪些旅遊亮點時，伊格納秀毫不猶豫地舉起手裡的珍珠奶茶笑著告訴中央社，「第1名當然是珍珠奶茶」。

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他也提到，他懷念YouBike的便宜與便利、台灣人民的親切和友善，但最令他難忘的是台灣整體的氣氛，讓他感到很安全，即使深夜也可自在地外出散步。

馬德里國際旅展除了吸引觀光產業人士參觀外，週末將開放一般民眾進場。駐西班牙代表處特別設計了12生肖介紹、書法撰寫中文名字、有獎問答等互動遊戲，期盼讓更多西班牙民眾認識台灣，激發前往台灣旅遊的動力。（編輯：田瑞華）1140123

馬德里國際旅展（FITUR）22至26日在馬德里舉行，台灣展館今年結合「美食」、「生態」及「文化」主題，在開幕式上邀請國畫老師現場揮毫台灣水牛，以彰顯「臺灣尚勇」的民主精神。圖為駐西班牙代表處代理館長葉長春（中）和西班牙參議員暨福爾摩沙俱樂部共同主席拉馬塔（左4）與畫作合影。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年1月23日

馬德里國際旅展（FITUR）22日盛大登場，台灣展館邀請國畫老師為開幕式揮毫，受邀的西班牙參議員暨福爾摩沙俱樂部共同主席拉馬塔（中）也忍不住拿起毛筆小試身手，為台灣展館作畫紀念。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年1月23日

西班牙馬德里國際旅展（FITUR）22日展開，台灣展館在旅居西班牙的台商助陣下，提供珍珠奶茶讓民眾試飲，以推廣台灣美食文化。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年1月23日