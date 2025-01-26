印度慶祝共和國日 盼保有傳統持續進步

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（中央社記者李晉緯新德里26日專電）印度今天慶祝第76屆「共和國日」，活動以「傳承與進步」為主軸，期待在國際間重新獲得認可的同時，也能保有印度傳統的文化遺產。

印度政府舉辦閱兵與遊行活動，慶祝地位相當於國慶的「共和國日」（Republic Day）。1950年1月26日是印度現行憲法生效的日子，也是正式從自治政府過渡到獨立共和國的開端，為紀念此事，每年1月26日便成為印度的「共和國日」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）先前往國家戰爭紀念館致意，並在紀念碑前獻上花圈，之後才轉往會場參加共和國日的慶祝活動。

莫迪今天在社群X表示，在慶祝共和國日之際，除要向為制定憲法努力，讓印度的發展能建立在民主、尊嚴、團結基礎上的所有人致意，也希望藉這個節日表達對維護憲法的理想，並朝建立更強大、更繁榮的印度邁進。

今年印度共和國日的主題是「黃金印度：傳承與進步」，凸顯印度肩負2個面向的責任，也就是在成長茁壯的同時，必須保留最能代表該國的文化遺產。

印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）在昨天發表談話時說，「這是印度沉睡已久的靈魂再次甦醒的時候，也是印度大步向前，重新在國際社會取得應有地位的時刻」。

她也提到，政府正努力維護、振興傳統文化與習俗，其中的一個例子，就是保護、維持地方的特殊語言。

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印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）這次受邀參與慶祝儀式，成為今年共和國日慶典的首席嘉賓。印度外交部表示，印度第一個共和國日，首席嘉賓是印尼當時的總統蘇卡諾（Sukarno），印度這次再邀印尼總統做爲共和國日首席嘉賓，代表印度與印尼間深遠的關係。

今年獲邀觀賞共和國日慶典的政要、貴賓、民眾共有數萬人，為維護安全，德里數個地區22日起陸續交通管制，街上不時有警車穿梭巡邏，並有7萬多名警力和軍人在街頭警戒、維持秩序。（編輯：張芷瑄）1140126