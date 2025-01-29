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美國務院：盧比歐出訪巴拿馬等地 攸關對抗中國

2025/1/29 10:44
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）說，國務卿盧比歐（Marco Rubio）出訪巴拿馬等中美洲國家，有部分是關於對抗中國。

布魯斯今天告訴福斯財經新聞網（Fox Business）：「這次出訪有部分是關於對抗中國。」

被問及盧比歐是否會就運河問題與巴拿馬「訂定法律」時，布魯斯說：「這不是制定任何法律的問題。我認為很明顯地，這是發展關係的問題…不是要對其他國家指手畫腳，而是明確表達，與美國的夥伴關係值得他們信賴，就像任何良好關係一樣可帶來好處。」

路透社報導，美國總統川普一直聲稱要「收回」巴拿馬運河，有些人擔憂美國可能入侵巴拿馬。巴拿馬運河是世界第2繁忙的跨洋水道。

川普說，巴拿馬違背了1999年美國將運河移交給巴拿馬時所做的中立承諾，他還錯誤指稱運河目前由中國營運。這條運河是在巴拿馬政府監督下的一個自治機構管理。

中國在拉丁美洲的經濟影響力日益擴大，在華府引發疑慮，擔心這個資源豐富的地區將傾向中國利益而不是美國利益。

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盧比歐本週展開首度海外訪問，預定前往巴拿馬及中美洲和加勒比海地區其他4個國家。

川普也將中美洲移民穿越美國與墨西哥邊界的問題列為外交政策議題核心。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140129

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