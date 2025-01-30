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微軟預測Q3雲端業務不如預期 股價跌

2025/1/30 12:14
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（中央社紐約29日綜合外電報導）微軟今天公布的第3季雲端運算業務成長數據不盡理想，致股價下挫逾5%。微軟豪擲千金，人工智慧（AI）的收入卻難以掌握，加上中國成本更低的AI模型來勢洶洶，引發投資人不安。

綜合路透社與法新社報導，微軟（Microsoft）財務長胡德（Amy Hood）表示，雲端平台Azure業務本財年第3季的成長率將在31%至32%之間。這個數字未達華爾街預期的33%。

Azure第2季營收成長31%，同樣低於投資技術公司Visible Alpha估計的31.8%。

微軟第2季的營收來到696億美元，其「智慧雲端」部門的營收攀升至255億美元，但市場先前期望的數字更高。

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根據Visible Alpha的數據，微軟的資本支出達到226億美元，高於分析師預期的209.5億美元。

儘管季度整體銷售額超過預期，但鑒於微軟投入數千億美元建造AI資料中心，並將新科技融入產品，投資人希望到更好的成績。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140130

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