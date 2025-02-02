華府空難第3名殉職軍人身分曝光 黑鷹接送高官惹議

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國航空客機在華府與黑鷹直升機發生對撞空難，造成67人死亡，美國陸軍今天公布第3名殉職軍人姓名，而涉事單位接送高官要員進出華府，有如空中計程車，引發外界質疑。

路透社報導，這名軍人是來自北卡羅來納州杜倫（Durham）的洛巴赫（Rebecca Lobach）上尉，她2019年起擔任航空軍官，並被分發到維吉尼亞州貝爾佛堡（Fort Belvoir）的第12航空營（12th Aviation Battalion）。

除了洛巴赫，其餘兩名罹難黑鷹飛行員的身分先前已公布，分別是准尉伊維斯（Andrew Lloyd Eaves）及上士歐海拉（Ryan Austin O'Hara）。

陸軍最初拒絕透露洛巴赫的身分，稱這是應其家人要求做出的不尋常決定。但陸軍今天在聲明中表示，洛巴赫的家人已經同意公布。

她的家人在聲明中說：「她是我們生命中耀眼的星星。」他們說，洛巴赫為性侵受害者發聲，還計劃在服完兵役後成為醫生。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，洛巴赫所屬的第12航空營，過去數十年曾載送高官進出軍事熱點，從越南乃至黎巴嫩等。

時至今日，第12航空營主要在美國境內行動，同時負責「運作不間斷計畫」（continuity of operations plan），以便政府在發生911恐攻那類事件時還能繼續運作。

第12航空營也以名為「金頂」（gold tops）的直升機，在華府及其周遭載送高級軍事官員其他官員，這些直升機稱為「金頂」，是因為它們被特別漆成金色，以強調它們的任務。

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據報導，「金頂」直升機實際上已成為華府貴賓的高端空中計程車，將乘客帶到賓夕法尼亞州、維吉尼亞州和馬里蘭州的基地和其他地點，有時甚至更遠。

但華府1月29日發生客機與美軍黑鷹直升機在空中相撞事故，導致67人喪生，凸顯出在華府擁擠空域執行高要求訓練任務的風險，並且引發對於該單位在華府各地載送高官例行任務的質疑。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1140202