川普控南非沒收土地 宣布調查並中斷所有資金

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普今天指稱南非「沒收」土地和「非常惡劣對待某些階級的人民」，宣布將在調查的同時，中斷未來所有給南非的資金。但川普未就此指控提出證據。

綜合法新社和路透社報導，川普在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）平台寫道：「南非沒收土地，並非常惡劣地對待某些階級的人民。」南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）數天前剛簽署一項土地扣押法案。

川普寫道：「美國不容許這種事，我們會採取行動…我將中斷未來所有給南非的資金，直到完成針對這種狀況的全面調查！」

根據美國政府數據，美國2023年提供近4.4億美元援助金給南非。

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拉瑪佛沙上月說，他不擔心南非與川普的關係。他還說，在川普贏得選舉後，兩人曾談過話，他期待與川普政府合作。

川普第一次執政時，曾矢言調查未經證實的南非白人農民遭大規模殺害案件和暴力徵收土地情事。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140203