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日相石破茂下週訪白宮 傳有意邀請川普出席世博開幕

2025/2/3 10:23
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（中央社記者戴雅真東京3日專電）日本首相石破茂將訪白宮與美國總統川普會面，石破茂預料將表達希望川普在今年內訪日，同時說明日本在強化防衛力方面的努力，以及日本是美國最大直接投資國等，並表達日本有意擴大從美國進口液化天然氣（LNG）。

日本經濟新聞報導，日美兩國首腦預計7日在美國華盛頓舉行會談，這將是川普（Donald Trump）在1月20日就任後，首次與日本首相舉行會談。雙方希望透過在安全保障、經濟、技術等領域的合作，深化日美同盟，目前雙方正在商討會談後的聯合聲明內容。

根據美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），第二任期的川普政府把中國定位為在經濟和技術等領域內，美國「有史以來面對最強大且危險的對手」，把抗衡中國在印度太平洋地區的勢力作為外交最優先事項，積極尋求盟友及理念相近國家的合作。

報導指出，針對川普訪問日本的時間，日本政府內部有意邀請他出席4月開幕的2025年世界博覽會（大阪關西世博），希望促使美國加強對印太地區的參與。

石破茂計劃在與川普會談時把擴大從美國進口能源作為議題，呼應川普在就職演說時，鼓勵大規模開採石油和天然氣。雙方還將確認，盟友和理念相近國家必須打造降低對中國依賴的供應鏈，這一點十分重要。

其他議題預料包括國防、人工智慧（AI）等先端技術與設備的共同開發與生產等。

日本方面還將說明日本是美國的最大直接投資國，以爭取美方理解日本企業對於美國就業的貢獻。美國前總統拜登阻擋日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel），預料也會被石破茂提起。

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在北韓綁架日本人問題上，日本還將尋求美國的支持，並確認釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）適用日美安全保障條約第5條，確保美國履行防衛義務。

石破茂將在6日至8日訪問美國，這次預料不會有企業高層組成的經濟代表團同行。石破茂將是川普就任以來，繼4日會見以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）後，第二位舉行面對面會談的國家領導人。（編輯：田瑞華）1140203

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