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因應DeepSeek狂潮 OpenAI與韓國Kakao結盟

2025/2/4 15:50
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（中央社首爾4日綜合外電報導）中國競爭對手深度求索（DeepSeek）震撼全球人工智慧（AI）產業後，美國科技公司OpenAI尋求新結盟，執行長阿特曼（Sam Altman）今天宣布，與韓國科技巨頭Kakao簽署協議。

法新社報導，擁有網路銀行、韓國最大叫車App（應用程式）和通訊軟體KakaoTalk的Kakao，宣布與OpenAI 建立合作關係之後，可將OpenAI旗下的ChatGPT用於其新AI服務，在AI產業競爭加劇之際，加入以OpenAI為首的全球聯盟。

DeepSeek的出現讓矽谷陷入瘋狂，有人說，DeepSeek的高性能和理論上的低成本，對美國開發者敲響警鐘。

阿特曼表示：「我們很高興能為Kakao數以百萬計的用戶帶來先進的AI，並共同努力將我們的技術整合到服務中，從而改變Kakao用戶溝通和聯繫的方式。」

Kakao執行長鄭信雅則說，「Kakao非常了解如何用科技豐富日常生活」，並對與OpenAI建立「策略合作」感到「興奮」。

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阿特曼還在首爾拜會了SK集團董事長崔泰源（Chey Tae-won）以及SK海力士執行長（CEO）郭魯正（Kwak Noh-Jung），討論AI儲存晶片的合作，包括高頻寬記憶體（HBM）和AI服務。

預計他還將在今天稍晚拜會三星電子會長李在鎔。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1140204

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