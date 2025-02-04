川普瘦身聯邦政府 環保署逾千員工被告知恐立即解僱

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普政府上任後致力縮小聯邦政府規模，其中美國環境保護署已有大約1100位聯邦僱員接獲通知，可能立即遭到解僱。

根據國家廣播公司新聞網（NBC News）檢視的電郵內容，任職環境保護署（Environmental Protection Agency）不滿1年的員工上週收到電郵，通知他們可能屬於「試用期」僱員。

該電郵內容指出：「身為試用期僱員，本署有權立即將你解僱…解除試用的程序為，在你收到解職通知後，對你的僱用立即終止。」

根據美國政府僱員聯合會238委員會（American Federation of Government Employees Council 238）主席鮑爾（Marie Owens Powell），約有1100位員工收到這封電郵。該委員會代表環境保護署約8500名員工。鮑爾說她已接獲該署提供的員工名單。

鮑爾說：「還沒有試用期僱員遭到解職。可想而知，接獲這項訊息令人恐慌，那些人提出的問題把我們淹沒。環境保護署顯然可以將試用期僱員解職，但必須提出理由。」

她並強調，若有人遭到解職，這個工會將「確保理由正當、符合程序」。

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尚不清楚環境保護署目標裁汰多少職缺。

川普政府正力推縮小聯邦政府規模，已經對聯邦僱員提出優離方案，試圖暫時凍結聯邦援助並且尋求關閉美國國際開發總署（U.S. Agency for International Development）。環境保護署員工也被納入以「分岔路口」（Fork in the Road）為題的優離方案之中。（譯者：何宏儒）1140204