川普暫緩加徵關稅 墨西哥兌現承諾布兵邊境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥特拉克斯卡拉4日綜合外電報導）數以百計墨西哥士兵今天動員到與美國邊境，這是在這個拉丁美洲國家打擊類鴉片止痛藥芬太尼的條件下，美國暫緩加徵關稅的協議一環。

路透社報導，3名了解計畫的軍方和政府官員表示，墨西哥軍隊將被派往非法移民、毒品和武器販運猖獗的邊境熱點，包括下加利福尼亞州（Baja California）、索諾拉州（Sonora）和塔茅利巴斯州（Tamaulipas）等邊境州。

最終部署1萬名墨西哥士兵的計畫，是昨天宣布的協議一環。根據該協議，美國總統川普暫停對墨西哥進口產品徵收25%關稅。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，根據該協議，美國也承諾努力阻止高威力武器從美國流入墨西哥。

分析家說，墨西哥軍隊大量集中前往邊境，可能會使墨西哥其他脆弱地區缺乏足夠的安全保障。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140205