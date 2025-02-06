希臘桑托里尼島發生新一輪地震 專家：前所未見

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（中央社雅典6日綜合外電報導）希臘深受遊客喜愛的愛琴海（Aegean）島嶼桑托里尼（Santorini）今天遭遇新一輪地震。這波地震不僅讓專家深感困惑，也導致大批居民出逃。

法新社報導，雅典地球動力學研究所（Athens Geodynamic Institute）今早通報，凌晨連續發生7次規模超過4.0的地震。在此之前，昨晚發生規模5.2地震，這是上週末以來最強烈的地震。

專家目前無法斷言這波地震活動何時結束，但強調這種現象可謂「前所未見」。

地球動力研究所主任加納斯（Athanassios Ganas）告訴希臘廣播電視公司（ERT），地震的「強度正在下降，但尚未穩定」。

地球動力研究所今天宣布，自1月26日以來，桑托里尼島和鄰近的阿納菲島（Anafi）、伊奧斯島（Ios）與阿莫爾戈斯島（Amorgos）共記錄到超過6000次地震。

自上週末以來，已有超過1萬1000名居民和臨時工人利用海路和空路離開桑托里尼，航空和渡輪公司也增加班次來疏運旅客。

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專家表示，自1964年有紀錄以來，此地區從未經歷如此規模的地震活動。

桑托里尼島位於1座火山上，這座火山上次噴發是在1950年。但專家委員會3日表示，目前的現象「與火山活動無關」。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1140206