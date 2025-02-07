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川普將設白宮信仰辦公室 矢言打擊反基督教偏見

2025/2/7 14:35
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他將成立一個白宮信仰辦公室，並指示司法部長邦迪（Pam Bondi）領導專案小組來剷除所謂聯邦政府內部的反基督教偏見。

路透社報導，川普在美國國會山莊全國祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）發表談話，並利用他的演說呼籲「團結」，還告訴國會議員，在遭遇去年兩次暗殺未遂後，他與宗教的關係已然「改變」。

川普在華府的第2場祈禱早餐會期間，語氣更趨近黨派立場，強調「過去兩週已擺脫覺醒（woke）文化」，並宣布採取措施保護基督徒免受宗教歧視。

川普說：「這個專案小組的使命是立即停止聯邦政府內部所有形式的反基督教攻擊與歧視行為，包括在司法部，這絕對糟糕透頂，還有美國國稅局（IRS）、聯邦調查局（FBI）和其他機構。」

川普矢言，他任命的司法部長會致力「全面追究我們社會中的反基督教暴力和破壞行為，並不惜一切捍衛全國基督徒及宗教信仰者的權利」。

川普在演說中並未舉出反基督教偏見的具體案例，但他先前曾聲稱，前總統拜登政府利用聯邦政府特別針對基督徒。

川普今天簽署行政命令成立專案小組並確立其職責，包括建議採取步驟來終結「違規政策、做法或行為」。

拜登政府去年12月宣布一項策略來打擊反穆斯林和反阿拉伯的偏執現象，更早在2023年9月就宣布一項類似計畫要對抗反猶太主義。

今天宣布的舉措可能引發有關政教分離的憲法爭議，因為美國憲法第一修正案限制政府支持特定宗教。

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川普自去年遭遇刺殺未遂後，儼然成了美國保守基督教派領袖，曾數度祈求宗教賜福，他對全國各地支持者說：「許多人告訴我，上帝讓我活下來是有原因的。」

在過去3個選舉週期裡，白人福音派基督徒一直是共和黨的關鍵票源且支持川普。川普信奉保守基督教世界觀和政策，回應了這個群體對改變性別規範和家庭模式的焦慮。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140207

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