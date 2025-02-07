加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流來襲越晚越冷北部探8度 高山可能降雪
首頁 / 國際

美國會議員提案 政府全面禁用DeepSeek

2025/2/7 16:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）憂心使用者數據安全，美國國會議員今天提出法案，禁止政府擁有的設備及裝置使用中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）的聊天機器人應用程式。

紐澤西州民主黨籍聯邦眾議員高特海默（Josh Gottheimer）和伊利諾州共和黨籍聯邦眾議員拉胡德（Darin LaHood）以「對美國國家安全構成驚人的的威脅」為由，共同提出這項法案，並示警DeepSeek與中國政府之間存在「直接關係」。

這項法案提出之前，美國網路安全公司Feroot Security昨天的報告判定，DeepSeek包含能夠將使用者數據傳輸給中國國營電信公司中國移動集團的隱藏程式碼。

中國新創公司DeepSeek上個月推出低成本、高品質的聊天機器人，震驚全球人工智慧產業，撼動美國和其他國家在持續AI技術開發競賽中的領先地位。

高特海默在聲明中說：「中國共產黨已經非常明確地表示，它將利用所掌握的任何工具來破壞我們的國家安全，散布有害的惡意假訊息，並收集有關美國人的數據。」

google news透過 Google News追蹤中央社

稱DeepSeek是一家「與中國共產黨有關的公司」的拉胡德說，「在任何情況下」都不允許其「獲取敏感的政府或個人數據」。

在美國眾議院開始立法之際，韓國各部會和警方表示，他們正陸續阻止DeepSeek進入他們的電腦，因為韓國數據監管機構要求DeepSeek說明如何管理使用者資訊但未得到回應。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140207

DeepSeek
華爾街日報：美議員擬提案 政府裝置禁用DeepSeek天主教媒體實測 Deepseek拒答梵中主教任命協議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

102
更多編輯台推薦新聞：