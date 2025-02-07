日本鐵軌驚見50公分高雪塊 北海道除雪車急煞

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本1輛除雪車本月1日行經JR宗谷線北海道美深町區間時，除雪車駕駛赫然發現鐵軌上出現約50公分高、堆積範圍約2公尺寬的雪塊後緊急煞車。鐵路公司研判恐是人為造成。

日本放送協會（NHK）、札幌電視台（STV）報導，營運JR宗谷線的JR北海道公司研判有人為拍照而在鐵軌上堆放大量的雪，已向警方備案，並指出「擅闖鐵軌或在鐵軌上放置雪塊、物品非常危險，請務必停止類似行為」。

JR北海道公司說明，事發地點位在JR宗谷線美深站與天鹽川溫泉站區間。除雪車駕駛當時見狀後，在雪堆前約20公尺緊急停下除雪車。

當時鐵軌並未積雪，因此JR北海道公司推測有人從鐵軌外運來大量的雪，並放置在鐵軌上；另外，JR公司詢問現場附近疑似在拍攝除雪車的數名人士後，這些人也稱不知道詳情。

JR北海道公司已加強周邊巡邏。

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札幌電視台指出，這次事件中的除雪車是犁式除雪車（Wedge plow），作業時會揚起許多雪，景象壯觀，因此受到日本鐵路迷的喜愛。而JR宗谷線是日本唯一一條犁式除雪車會定期現身的鐵路，為許多熱愛拍攝火車的人士所喜歡。

不過，之前曾有人鋌而走險，就為捕捉相當具張力的畫面，而類似案例已成為問題。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1140207