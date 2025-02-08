加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
劉喬安涉詐欺毒品遭通緝 在波士頓被捕估3月遣返回台
首頁 / 國際
川普2.0
川普新政
新聞專題
川普新政1/175
首頁 / 國際

川普取消拜登安全許可 停止提供每日情報簡報

2025/2/8 11:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他將撤銷前任總統拜登的安全許可（security clearance），結束拜登在卸任後接收情報簡報的權利。

法新社報導，川普在他的社群網站真實社群（Truth Social）上表示：「拜登沒有必要繼續取得機密情報。」

「因此，我們立即取消拜登的安全許可，並停止向他提供每日情報簡報。」

川普重現他在前實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）的金句，以大寫字母補充道：「喬（Joe，拜登名），你被開除了。」

傳統上，美國總統有權接收情報簡報，在卸任後也是。

川普說，他之所以會採取這個行動，是因為拜登在贏得2020年大選後，也撤銷他的安全許可。

拜登當時的理由是，川普在2021年1月6日美國國會大廈暴動案的前後行為「反覆無常」。當時，大批抗議群眾闖入國會，試圖推翻川普敗選的結果。

google news透過 Google News追蹤中央社

川普今天發文時聲稱，拜登在接收情報簡報方面「無法被信任」，理由是特別檢察官針對在拜登住家發現機密文件一案所發布的報告指出，82歲的拜登「記憶力不佳」。

川普本身也因為不當處理機密文件遭起訴，但在共和黨籍的川普贏得2024年大選後，司法部結束了此案。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140208

川普
川石會談朝鮮非核化 北韓稱核武不是談判籌碼川普與石破茂相見歡 促日本縮小對美貿易順差
拜登
川普將設白宮信仰辦公室 矢言打擊反基督教偏見川普擬援用18世紀戰時法律 不經司法程序逐非法移民
川普新政
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普成立白宮信仰辦公室 第2任期宗教色彩更濃
107
更多編輯台推薦新聞：