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美國防部輪替駐點新聞機構增至8家 調走CNN換上保守派媒體

2025/2/8 17:09
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國防部今天根據1週前發布新的「年度媒體輪替計畫」，再公布美國有線電視新聞網（CNN）等4家新聞機構須騰出五角大廈專屬工作空間給其他媒體，使得須搬離媒體增至8家。

路透社報導，美國國防部在公布的備忘錄中說，將把CNN、「華盛頓郵報」（The Washington Post）、「國會山莊報」（The Hill）和軍事消息網站「戰區」（The War Zone）納入必須讓出專屬空間的媒體。這些媒體沒有立即回應置評請求。

美國國防部1月31日已公布新計畫的首批換走媒體名單，「紐約時報」（The New York Times）、國家廣播公司新聞網（NBC News）、政治新聞媒體Politico和全國公共電台（National Public Radio，NPR）必須搬離他們在五角大廈的專屬工作區。

即將進駐媒體則有「紐約郵報」（New York Post）、布萊巴特（Breitbart）、華盛頓觀察家（Washington Examiner）、自由媒體（The Free Press）、每日傳訊（The Daily Caller）、Newsmax、哈芬登郵報（Huffington Post）和一個美國新聞網（One America News Network），其中大多數被視為保守派或擁護1月20日就職的共和黨籍總統川普（Donald Trump）。

美國國防部在備忘錄中表示，即將撤出的媒體仍將屬於五角大廈記者團（Pentagon Press Corps）成員，而輪替計畫是為了挪出空間讓其他新聞媒體進駐。

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包括路透社在內，有20多家新聞機構在五角大廈駐點，報導美國軍方日常活動。

五角大廈記者協會（Pentagon Press Association）表示：「美國國防部決定將其要移走的新聞機構家數從4家倍增至8家，這些媒體將在2週後離開他們在五角大廈的專屬工作空間，對此我們感到震驚和非常失望。」（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140208

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