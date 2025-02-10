加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
流感B型山形株已絕跡 疾管署：秋冬流感疫苗改打3價 估買700萬劑
首頁 / 國際

庫克群島擬與中國簽協議 紐西蘭憂心喊話先商量

2025/2/10 15:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社威靈頓10日綜合外電報導）庫克群島和紐西蘭之間存在「自由聯合」關係，但庫克群島總理布朗（Mark Brown）本週前往中國簽署協議，卻未與紐西蘭適當協商，讓紐西蘭備感憂心。

路透社報導，紐西蘭日益擔憂中國在太平洋地區愈來愈大的影響力，以及對紐西蘭國家安全構成的威脅。

布朗說，他將前往中國尋求國家發展方面的夥伴關係，包括基礎建設、貿易和經濟。隨後紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今天在記者會上說，希望與庫克群島保持透明並協商。

盧克森說：「根據我們的憲法安排，我們希望夥伴之間在國防和安全事務上可以透明討論。我們只要求這一點。」他還說，一旦了解協議內容，政府將決定如何回應。

紐西蘭副總理皮特斯（Winston Peters）辦公室今天在聲明中表示，紐西蘭數度要求庫克群島分享或商量布朗打算與中國簽署的協議內容，但都未獲恰當回應，因此引發嚴重疑慮。

布朗本月7日在庫克群島電視新聞（Cook Islands Television News）臉書（Facebook）頁面發布的影片中說：「對於那些認為我們好像偷偷與中國來往的人，我完全否認這種說法。」

他說：「我們始終以誠信和透明的方式處理我們的國際事務。我們簽訂的每項協議都將符合庫克群島的最佳利益。」他沒有提供協議細節。

布朗上週表示，將率代表團自今天起前往中國展開為期5天的國是訪問，並與北京簽署「全面戰略夥伴關係聯合行動計畫」（Joint Action Plan for Comprehensive Strategic Partnership）。

金融時報（Financial Times）報導，庫克群島與中國之間的任何協議細節都還不清楚。布朗曾說，協議將促進在貿易、觀光、再生能源、農業、基礎建設、海事與海洋發展方面的合作，包括運輸和深海採礦。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）比較政治學教授佛蘭克爾（Jon Fraenkel）指出開採鈷、銅等關鍵金屬的可能性，說：「我懷疑布朗一直在推動深海採礦。」

庫克群島是南太平洋的小型自治國家，與紐西蘭維持「自由聯合」關係。紐西蘭提供預算支持並承諾保衛庫克群島；庫克群島人民都是紐西蘭公民。（譯者：林沂鋒/核稿：曾依璇）1140210

#中國
#太平洋地區
#金融時報
#紐西蘭
#布朗
#路透社
#盧克森
布朗
庫克群島親中動作頻頻 紐西蘭外長：措手不及民主黨議員思考敗選：未聆聽勞工使藍領票流向川普
盧克森
菲中南海緊張之際 菲紐展開軍隊互訪協商
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：