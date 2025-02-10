泰勒絲超級盃觀戰遭噓 川普酸爆

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（中央社紐奧良9日綜合外電報導）堪薩斯市酋長與費城老鷹隊今天在NFL冠軍賽超級盃交鋒，酋長主力邊鋒凱爾西的女友、流行天后泰勒絲親赴現場觀戰，但她出現在球場大螢幕時引來陣陣噓聲，讓她滿臉疑惑，同場觀賽的美國總統川普事後也忍不住發文狠酸她。

法新社報導，今天在紐奧良（New Orleans）舉行的超級盃冠軍戰中，川普成為史上首位出席超級盃的現任美國總統，他在中場休息開始不久後便離開球場。

當天的比賽中，支持酋長隊的川普在播放國歌時登上球場大螢幕，獲得全場熱烈掌聲與歡呼。

相較之下，到場為男友凱爾西（Travis Kelce）加油的泰勒絲（Taylor Swift）出現在大螢幕上時，現場傳出陣陣噓聲。

在這場比賽中，費城老鷹四分衛赫茲（Jalen Hurts）率隊以以40比22斬斷堪薩斯酋長的3連霸夢想，不但為全隊拿下第2座超級盃，也獲選為比賽最有價值球員（MVP）。

賽後川普在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文補刀稱，「今晚唯一比堪薩斯市酋長隊更難熬的人就是泰勒絲。」

「她被噓出體育場。MAGA（讓美國再次偉大）真的毫不留情！」

川普稍早還用另一個帳號轉貼嘲諷泰勒絲的貼文。該篇貼文寫道，「川普在超級盃現場得到巨大歡呼聲，而泰勒絲卻被全場噓爆。世界正在療癒！」貼文還附上川普大受歡迎以及泰勒絲被噓的畫面。

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在去年的美國總統大選中，泰勒絲曾公開大力支持川普競爭對手、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

競選期間川普就曾在「真實社群」貼文稱，「我討厭泰勒絲。」（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1140210