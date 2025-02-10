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川普將課徵鋼鋁關稅 韓業者憂衝擊

2025/2/10 20:40
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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）美國總統川普表示，將對進口到美國的所有鋼鐵和鋁製品課徵25%關稅，作為美國第4大鋼鐵進口國的韓國業者，憂心出口額可能如川普第一任期時受到衝擊下降。

川普在美國時間9日從佛羅里達州前往路易斯安那州紐奧良（New Orleans）出席職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）途中，在空軍一號（Air Force One）上宣布將對進口到美國的所有鋼鐵和鋁製品課徵25%關稅，引發關注。

據美國鋼鐵協會截至2024年的統計，韓國在美國進口鋼鐵市場佔有率達9.7%，為美國第4大鋼鐵進口來源；而根據韓國鋼鐵協會統計，韓國2024年出口鋼鐵中有9.8%出口至美國，排名第3，若以金額計算，美國則是韓國鋼鐵的最大出口對象。

若川普這次新公布的鋼鐵關稅確實波及韓國，代表韓國鋼鐵售價將上漲25%，不利輸出美國市場。對於目前因建築、汽車等上游產業不景氣影響，以及中國低價鋼鐵衝擊的韓國鋼鐵業者來說，無疑是雪上加霜。

實際上，川普在第一次任期的2018年，也曾下令對所有進口鋼鐵徵收25%關稅，對鋁徵收10%關稅。當時，韓國政府迅速與美國政府展開談判，爭取到263萬公噸的免稅額度。

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韓媒首爾經濟引述相關業者說法指出，目前還不清楚美國是否有意取消這項免稅額度，若韓國鋼鐵真要被課徵25%關稅，實際上出口美國這條路可能被完全堵上。

若同樣透過談判取得免稅額度，韓國業者也不見得就可以完全免受影響。韓民族日報報導指出，韓國在川普第一次任期內雖取得263萬公噸免稅額，但短短一年內，韓國對美鋼鐵出口量卻暴跌24.2%，從330萬公噸降至250萬公噸。（編輯：陳承功）1140210

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