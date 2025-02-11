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波士頓華裔男子被控非法擔任中國代理人 陪審團裁決無罪

2025/2/11 16:06（2/11 16:18 更新）
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（中央社波士頓10日綜合外電報導）美國波士頓65歲華裔男子梁利堂遭司法當局指控非法擔任中國政府代理人，向中國官員提供波士頓當地華人社區個人、異議人士與團體資訊，陪審團今天裁決梁利堂無罪。

路透社報導，梁利堂2023年遭指控充當未登記的中國代理人，美國當局視此案為決心反制中國政府壓制海外異議人士的一部分。梁利堂今天在聯邦法院獲宣告無罪。

梁利堂是出生於中國的美國公民，他否認上述指控並拒絕認罪。他的律師在審判期間聲稱這些指控「荒謬可笑」，僅僅是為了抑制當地社區活動人士主張民主政體的台灣與中國「統一」，而此主張與中國領導人相合，檢方對此提告根本就是打壓言論自由。

陪審團的裁斷出爐後，梁利堂透過翻譯向記者表示：「正義終於到來。」

負責此案的聯邦檢察官佛里（Leah Foley）在一份聲明中表示，檢方「尊重陪審團裁決，但我們感到失望」。

梁利堂的律師德米西（Derege Demissie）表示，梁利堂曾在一間旅館工作，多年來一直是工會活躍成員，也是波士頓華裔社區組織發起者與活動人士。

聯邦助理檢察官基斯特納（Timothy Kistner）7日於結辯時向陪審團表示，中國政府之所以找上梁利堂，因為「希望找一個已參與社區活動、了解那裡人的人」。

檢方指出，梁利堂自2018年至2022年向中國官員提供個人訊息，並分享有關異議人士與親台團體詳細資訊。

檢方還表示，梁利堂於2018年訪問北京，參加中國共產黨相關組織會議後，創立「大波士頓中國和平統一促進會」（New England Alliance for the Peaceful Unification of China），此組織致力推動中國對台工作目標。

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檢方指出，梁利堂也曾受中國官員指示，在2019年針對支持民主的抗議人士發起反示威活動，並在2022年向中國負責調查政治異議人士的某機構官員，提供2名本地潛在招募對象的資訊。

德米西在結辯中向陪審團提出反駁，指出梁利堂從未隱瞞他的激進思維，不過對他的指控，侵犯他依美國憲法第一修正案所享有的言論自由。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1140211

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