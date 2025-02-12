加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
公費流感疫苗增購10.5萬劑東洋得標 20日如期開打
首頁 / 國際

2太空人滯留太空站 NASA擬換太空船提前帶他們回來

2025/2/12 14:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天更換了計劃用於接下來國際太空站執行例行任務的太空船，這將讓兩名在國際太空站停留時間遠超過預期的「星際飛機」太空人提早回到地球。

路透社報導，NASA表示，任務管理團隊選擇使用先前飛行過的太空探索科技公司（SpaceX）乘龍號（Crew Dragon）來執行前往太空站的Crew-10任務，而不是使用已延遲生產的新SpaceX太空艙。

這項決定將讓Crew-10的發射時間從先前的3月25日提前到3月12日。NASA表示，仍需要對先前已執行過3次任務的乘龍號進行飛行準備評估。

去年夏天，兩名太空人魏摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）乘坐波音（Boeing）「星際飛機」（Starliner）飛往國際太空站，不料發生推進器故障等問題。他們要返回地球，就得靠Crew-10的4名機組員前進國際太空站，好讓太空站的美國人員能保持在正常水準。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

NASA是在川普上月突然要求SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）「盡快」將魏摩爾和威廉斯帶回地球之後，做出這項決定。

川普提出要求後，NASA確認了帶太空人回家的計畫，並表示將「盡快」執行。NASA今天發表的聲明，並未表示更換Crew-10太空船，是為了讓「星際飛機」機組人員提前回家。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140212

#NASA
#川普
#太空探索科技公司
#國際太空站
#美國國家航空暨太空總署
#星際飛機
川普
日相石破茂最快5月訪中 盼改善雙方關係證交稅減稅優惠政策陸續屆期 券商公會籲朝向制度化
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：