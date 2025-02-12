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敘利亞外長：新政府3月1日啟動

2025/2/12 21:20
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（中央社杜拜12日綜合外電報導）敘利亞在前總統阿塞德（Bashar Assad）去年12月遭反抗軍推翻後，成立了臨時政府。敘利亞外長席巴尼今天宣布，新政府將於3月1日正式啟動。

法新社報導，敘國外長席巴尼（Asaad al-Shibani）在阿拉伯聯合大公國舉行的「世界政府峰會」（World Governments Summit）場邊表示：「3月1日啟動的政府將盡其所能代表敘利亞人民，並將其多元性納入考量。」

敘利亞反抗軍掌權後建立、由巴席爾（Mohammad al-Bashir）領導的臨時政府將在3月1日前持續治理這個多民族、多宗教國家。

沙姆解放組織（Hay'at Tahrir al-Sham，HTS）領袖夏拉（Ahmed al-Sharaa）帶領反抗軍推翻阿塞德政府，於上月獲任命為敘利亞臨時總統。

在阿塞德時期的國會與統治敘國數十年的復興黨（Baath party）已解散的情況下，夏拉被賦予設立臨時立法機構的任務。

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夏拉本月稍早受訪時表示，敘國可能需要5年的時間以舉辦正式選舉。

敘利亞臨時政府曾承諾舉行讓所有國人參與的全國對話會議，不過會議日期目前尚未敲定。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140212

夏拉
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席巴尼
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