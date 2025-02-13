巴西新一波熱浪來襲 預計持續10天

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（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）根據巴西氣象公司Climatempo預測，即日起，巴西將有新一波熱浪，使大部分地區氣溫升高，熱浪現象將至少持續至21日。

聯合國世界氣象組織（WMO）定義高溫是指攝氏35度及以上的溫度，而熱浪則是連續5天最高氣溫超過平均最高氣溫5度以上。

未來幾天巴西的熱浪，預測一些地區氣溫將比2月預期高出7度。

巴西氣象學家盧恩戈（Fábio Luengo）指出，熱浪通常由阻塞形勢導致，大氣環流在阻塞形勢下變化緩慢，高壓脊的下沉氣流不利降溫，加上熱空氣從低緯度往中高緯度輸送，使冷鋒難以越過巴西內陸，在夏天容易讓高溫天氣持續。

這一波熱浪預計影響巴西東南部大部分地區、中西部和東北部部分地區，未來幾天至少有9個州將遭受高溫，包括巴拉納（Paraná）北部、南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）以南、聖保羅（Sao Paulo）、里約熱內盧（Rio De Janeiro）、聖埃斯皮里圖（Espírito Santo）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、戈亞斯（Goiás）以東、巴伊亞（Bahia）西部和彼奧（Piauí）以南。

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網路上流傳一段影片，記錄巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）南部城市馬拉卡加（Maracajá）一條柏油路面，在熱浪中融化。據監測天氣狀況的機構Epagri/Ciram稱，今天當地氣溫達41度。

這波熱浪將持續10天，一些州首府可能創下今年最高氣溫，聖保羅和里約熱內盧的氣溫可能分別達到35度和40度。（編輯：張芷瑄）1140213