韓政府公布行動電源登機新規 3月1日起上路

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）韓國國土交通部今天針對行動電源及電子香菸發布攜帶上飛機的新規定，其中行動電源充電容量在100Wh至160Wh之間需經航空公司檢查通過才可攜帶，且限帶2個；160Wh以上行動電源禁止帶上飛機。

釜山航空上月底發生火燒機事故，韓國國土交通部為此重新盤點航空安全相關規定，今天針對有自燃起火風險的行動電源及電子香菸公布新航安規定，將在3月1日正式上路。

行動電源及電子香菸皆禁止托運，需由旅客隨身攜帶上機，攜帶上機的行動電源依容量受到攜帶數量限制，超過門檻的行動電源須經航空公司檢查、貼標後才能帶上機。自助報到的旅客若有需要貼標，可依現場指示請航空公司協助。

旅客攜帶行動電源充電容量在100Wh以下時，不需經過檢查，最多可攜帶5個上機；充電容量在100Wh至160Wh之間時，需在報到時經航空公司檢查、貼標，最多攜帶2個上機；充電容量在160Wh以上的行動電源禁止攜帶上機。

一般行動電源容量單位可能標記為mAh（毫安培小時）或Wh（瓦特小時），以最常見的行動電源容量1萬mAh、輸出電壓3.7V（伏特）計算，等於37Wh。

攜帶上機的行動電源端口皆需貼上絕緣膠帶或蓋上保護蓋，並另外以塑膠密封袋或保護袋包裝。各報到櫃檯及機上都將備有相關物品供旅客使用。通過安檢時若被發現違規物品，將立即交由負責航空公司處理，官方雖無訂定罰則，但可能依航空公司規定受罰。

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攜帶上機的行動電源及電子菸都禁止存放於行李置物箱內，必須隨身攜帶，且不可在機內使用行動電源充電、儲電。若發生行動電源過熱、掉落在座位間等狀況，應即刻向空服員反應。

此前，多家韓籍航空都已針對行動電源攜帶上機公布新規，包括不可放置於機艙行李置物箱內、需隨身攜帶，應採取個別使用密封夾鏈袋中、於電池插孔及USB端口貼上絕緣膠帶的防止短路措施等，為避免旅客因不同航空公司規定混淆，當局匯集各航空公司及專家意見後宣布以上新規定。（編輯：韋樞）1140213