張炳煌東京辦書畫展披露e筆神技 日國會議員敬佩讚嘆

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（中央社記者楊明珠、戴雅真東京13日專電）由淡江大學與駐日代表處台灣文化中心共同合辦的「書法的傳統與科技—e筆暨張炳煌書畫展」，今天在東京開幕，吸引包括逾10名日本國會議員在內的書法、藝術界人士出席。有日本國會議員對「智慧e筆」作品感到欽佩、讚嘆。

「書法的傳統與科技—e筆暨張炳煌書畫展」今天在位於東京的台灣文化中心舉行開幕式，展覽除呈現張炳煌的傳統書畫藝術作品，更展示他與淡江大學資工系共同研發的「智慧e筆」作品，融合書法與AI科技，為傳統藝術開啟全新視野。

駐日代表李逸洋上台以日文致詞時說：「張炳煌老師被譽為國寶級大師，不僅傳承並發揚書法藝術，更長年推廣教學，培育無數人才。台灣知名節目『每日一字』播出逾20年，由張老師親自示範，透過電視讓書法深入民眾生活。如今他更攜手淡江大學開發智慧e筆，讓科技助力書法學習，未來智慧書法的普及指日可待。」

張炳煌在展場上親自示範e筆功能，筆觸近似毛筆的表現力令觀眾驚艷。李逸洋、日本參議院議員下野六太在現場體驗，分別寫下「無欲則剛」、「継続は力」（持續就是力量）。在眾議院院會結束後特地趕至書畫展會場的眾議員井上貴博在體驗時寫下自己的名字。

曾是體育教師、現任參議員，在參議院隸屬於文部科學委員會的下野六太在開幕式邊聽張炳煌的智慧e筆解說頻頻讚嘆說「太厲害了」。下野對一件書法展品情有獨鐘，張炳煌承諾將贈送給他，他直呼「太幸福了」、「我很愛台灣」、「要為台日友好努力」。

他還說，獲贈的書法作品將掛在自己的參議議員辦公室，每天早上恭敬地觀賞。他還表示，要將智慧e筆介紹給日本小學生，讓書道文化傳承下去。

在開幕式上，參議員山谷惠里子上台致詞時表示，「我是「書道（書法）國會議員連盟的成員，對張炳煌老師的書法展期待已久，張老師長期對日台書法交流盡心盡力，在張老師的作品前，能感受到一股書法的美與力量」。她還指出，智慧e筆可自由自在地點、撇、捺，技術的創新讓她覺得很神奇。

日本眾議院正在審查預算，眾議員無法出席這場書畫展。跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司特別以預錄的影片致意。

古屋表示，自己辦公室內懸掛著張炳煌所揮毫的「一望千里」書法作品，象徵台日友誼深遠。台灣的書法在日本相當受歡迎，張炳煌是台灣最具代表性的書法家，不僅榮獲日本外務大臣獎，更積極挑戰書法與數位科技的融合，致力於推動台灣文化交流走在最前線，他由衷敬佩與感謝。

張炳煌接受中央社採訪時表示，「時代畢竟不同了，日本也是一個書法盛行的國家，同樣也會碰到時代的衝擊，傳統的方式可能不太容易去推，國會議員們也了解這點，覺得台灣能夠研究出這麼好的e筆，而且能與AI結合的工具，應該把它帶入小學，讓一般人都可認識、了解、應用的話，也可把傳統書法文化延續下來」。

他還表示，「開放智慧e筆系統技術，目的是希望書法文化能夠傳承，既然要傳承，在淡江大學的立場上，我們也覺得這是對整個時代文化的傳承是有利的，應該讓它（智慧e筆）給更多的人能受惠」。

本展內容涵蓋傳統書畫與智慧e筆作品，共計展出54件作品。張炳煌的作品選用具深度的文詞，發揮書法可讀性的藝術價值，並同時擅長運用餘墨作畫，蘭竹、山水皆具文人筆墨特色。

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本展同時展出的智慧e筆作品，除了書法為張炳煌所作外，另展出7位台灣畫家以e筆創作的數位書畫作品，可以動態演示，參觀者可掃描下載至手機，是台灣展現傳統藝術與科技結合的先驅表現。

本展展期至3月14日為止。2月28日下午2時將特別舉辦座談活動，由張炳煌主講，內容包含書法創作的可能性、書法從傳統走向現代科技與AI結合的發展過程，以及e筆的展演示範。（編輯：陳承功）1140213

「書法的傳統與科技—e筆暨張炳煌書畫展」13日在駐日代表處台灣文化中心登場。駐日代表李逸洋（中）受邀致詞，並體驗由書法大師張炳煌（左）與淡江大學共同研發的「智慧e筆」，寫下「無欲則剛」。中央社記者楊明珠東京攝 114年2月13日

「書法的傳統與科技—e筆暨張炳煌書畫展」13日在駐日代表處台灣文化中心登場。日本參議員下野六太在書法大師張炳煌（左）指導下體驗智慧e筆，讚嘆說：「太厲害了」。中央社記者楊明珠東京攝 114年2月13日

「書法的傳統與科技—e筆暨張炳煌書畫展」13日在駐日代表處台灣文化中心登場。書法大師張炳煌（左）在開幕式上解說智慧e筆的功能。駐日代表李逸洋（右）在一旁協助拿平板。中央社記者楊明珠東京攝 114年2月13日