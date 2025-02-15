川普下令不用紙吸管 CNN：環保人士部分認同

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（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）美國總統川普本週簽署行政命令，要求聯邦政府機構不再提供紙吸管；CNN報導，環保人士「部分」贊同，認為許多中國進口的紙吸管含有毒的化學物質，未必是最好的替代品。

川普10日在白宮簽署這項行政命令的時候說：「我們將恢復使用塑膠吸管。（紙吸管）不好用。如果東西是熱的，它會裂開、爆開。它們撐不了多久，頂多幾分鐘，甚至有時候幾秒鐘，實在很荒謬。」

川普的行政命令廢除了前總統拜登的限塑政策。這項拜登時代提出的環保政策，要求在聯邦政府機構內，禁止使用吸管在內的免洗塑膠餐具。紙吸管是最常見的替代選項。如今川普的行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。

川普對紙吸管的看法，獲得不少美國人認同，其中包括一些政治立場與他不同的人。就連川普的長期批評者、脫口秀主持人強史都華（Jon Stewart）都在節目上說：「好吧，這次他是對的。」

有線電視新聞網（CNN）報導，環保人士也「部分」認同川普的看法。

「最後一根塑膠吸管」運動發起人、塑膠污染聯盟（Plastic Pollution Coalition）宣導與社群參與主管努涅斯（Jackie Nunez）表示：「諷刺的是，市面上許多紙吸管，特別是那些品質低劣的，我自己根本不會用，它們含有大量的有毒染料和膠水。」

努涅斯指出，經過測試，大部分有毒的紙吸管都是中國進口，美國製造的紙吸管沒有那些有毒的化學物質。

免洗餐具業者賈可布斯（Ken Jacobus）說：「我們同意紙吸管不好用，不是一個好的解決方案。」但他指出，川普的行政命令可能誤導消費者，認為吸管的選擇只有塑膠或紙兩種，但實際上業界已經研發出菜籽油製成、可生物分解的吸管。

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報導指出，無論是環保人士或免洗餐具業者都認為，可重複使用的吸管才是對環境最好的選擇。

環保人士擔心，對於博物館、國家公園和醫院等大型機構來說，川普的行政命令不僅重新開放塑膠吸管，還可能導致塑膠餐盤、外帶容器和杯子的使用量增加，製造更多塑膠污染問題。（編輯：陳慧萍）1140215