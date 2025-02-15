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加薩停火協議危機解除第6度換囚 3名以色列人質獲釋

2025/2/15 19:09
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（中央社巴勒斯坦自治區汗尤尼斯15日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯今天釋放3名以色列人質，用來換取369名被以色列監禁的巴勒斯坦人，這是本週瀕臨崩潰的加薩停火協議生效以來雙方第6度換囚。

以色列軍方稍後發布聲明表示，3名以色列人質已經回到以色列領土。

在此之前，以色列和哈瑪斯（Hamas）互相指責對方違反1月19日生效的停火協議，哈瑪斯表示將暫停釋放人質，而以色列則威脅要在加薩走廊重啟戰爭。

但雙方昨天都表示，釋放人質的行動將依原定計畫於15日進行。

在加薩走廊南部主要城市汗尤尼斯（Khan Yunis），數十名哈瑪斯戰士今天上午在一個印有哈瑪斯武裝支翼「艾茲丁．卡薩姆旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）標誌的舞台四周列隊。

來自哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）的消息來源說，這兩個組織已經為換囚儀式部署約200名武裝分子。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室已公布今天獲釋人質名單，分別為擁有美以雙重國籍的迪克爾陳（Sagui Dekel-Chen）、俄以雙重國籍的特魯法諾夫（Sasha Troufanov）和擁有阿根廷與以色列雙重國籍的耶爾．霍恩（Yair Horn）。自從哈瑪斯在2023年10月7日襲擊以色列並引發戰爭以來，他們一直被加薩武裝分子囚禁。

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非政府組織（NGO）巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Club）表示，以色列將釋放369名囚犯作為交換，其中24人預料將被驅逐出境。

巴勒斯坦囚犯協會說，其中絕大多數的333人是「（2023年）10月7日之後在加薩走廊被捕而淪為囚犯」。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140215

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