韓國外交部：美國務卿盧比歐盼雙邊維持信任關係

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（中央社首爾15日綜合外電報導）韓國外交部今天發布聲明指出，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）告訴韓國外交部長趙兌烈，不論兩國的國內情勢如何，美方都希望與韓國維持穩定的信任關係。

韓聯社報導，趙兌烈與盧比歐在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊會談之際，韓國希望確保與美國新政府的關係順利發展，儘管美國總統川普持續推出大膽的關稅政策，且對北韓的立場仍不甚明確。

路透社報導，韓國外交部表示，盧比歐與趙兌烈於德國慕尼黑會面時達成共識，將在推進北韓完全非核化的目標密切合作，也對俄羅斯與北韓的軍事合作表達關切。

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韓國外交部提到，雙方同意在能源和先進科技領域進行合作，包括造船、核能和液化天然氣方面。

聲明還寫道，趙兌烈要求透過雙邊密切協商來解決美國關稅問題，盧比歐對此呼籲相關部門進行磋商。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1140215