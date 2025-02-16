川普找俄談結束烏戰 法國擬召開歐洲峰會因應
2025/2/16 12:24
（中央社德國慕尼黑15日綜合外電報導）美國總統川普就結束烏克蘭戰爭直接找俄羅斯對話後，波蘭外長表示，法國將於17日召開歐洲峰會因應局勢。
綜合法新社和路透社報導，波蘭外長席科斯基（Radoslaw Sikorski）15日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）小組會議指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已提出在巴黎舉行歐洲領袖峰會。
席科斯基並在社群媒體X透露波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）屆時將出席在巴黎的峰會，還說「我們須展現實力與團結」。
法國總統府辦公室表示歐洲各國領袖正討論舉行一場「可能的非正式會議」，但未說明日期，也未具體列出可能與會者。
美國總統川普12日說他已與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通過電話，並下令「立即」展開烏克蘭議題的談話，消息一出震驚歐洲各國領袖。
川普這項宣布，讓歐洲各國領袖憂心自己將被排除於終止俄烏戰爭的談判之外。
14日登場的慕尼黑安全會議將一連舉行3天，俄烏戰爭議題是本屆會議重中之重。
透過 Google News追蹤中央社
4位不願具名的外交官員透露，擬議中的峰會將邀請何人出席，都還在討論；其中2人透露，非歐盟成員英國已獲邀。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會否受邀還暫不明朗。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1140216
- 2025/02/16 12:38
- 川普找俄談結束烏戰 法國擬召開歐洲峰會因應2025/02/16 12:24
- 2025/02/16 11:29
- 2025/02/16 11:03
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美移民法院積案如山 川普政府為瘦身大砍20名法官