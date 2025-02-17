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安華重申中立不涉大國博奕 視北京為主要貿易夥伴

2025/2/17 14:28
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（中央社記者黃自強吉隆坡17日專電）馬來西亞首相安華今天強調，大馬並非地緣政治和經濟變動的旁觀者，雖然維持中立、不捲入大國博奕，也拒絕採取經濟脅迫和破壞區域穩定的單邊行動，但仍視北京為主要貿易夥伴。

馬來西亞今年接任東協輪值主席國，安華（Anwar Ibrahim）上午出席「中國會議：東南亞 2025」致詞時，特別提及東協應進一步在全球變動中主動制定應對策略，發揮積極作用。

安華表示，馬來西亞支持以規則為基礎的多邊體系，確保公平、透明，並為所有國家、特別是全球南方提供代表性。

他指出，馬來西亞的立場明確，大馬不結盟，也不會捲入大國之間博奕，更拒絕採取經濟脅迫和破壞區域穩定的單邊行動。

安華以東協為例說明必須在傳統夥伴之外持續擴大全球參與，強化與海灣合作委員會（GCC）、金磚國家、中國及其它新興經濟體聯繫，確保在多極世界中的戰略相關性，並非選邊站。

面對美國與中國之間的地緣政治緊張局勢，馬來郵報（Malay Mail）報導，安華仍視中國為區域繁榮的主要動力，也是關鍵貿易夥伴。

他說，東協唯有透過多樣化的合作夥伴，才能增強經濟韌性，發掘新投資機會，並在形塑全球治理的架構中扮演更積極角色。

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安華認為，增強東協經濟韌性仍將面對供應鏈中斷與多樣化、能源安全與永續、數位安全與人工智慧等3項關鍵挑戰。因此，必須以「東協數位經濟架構協議」作為區域轉型催化劑，透過優先考慮AI治理、網路安全和數位包容性，確保所有人都平等地接觸和使用數位技術與服務。

他說，東協必須建立數據保護的共同標準，促進跨境數位貿易，打造出安全、創新和包容的數位生態系，讓東協位居全球數位經濟的最前線，不僅推動永續成長，也共享區域繁榮。（編輯：韋樞）1140217

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